Un incidente stradale è avvenuto poco fa a Bari, all’incrocio tra via Crisanzio e via Trevisani, nel rione Libertà. Sul posto è giunta un’ambulanza del 118 e la pattuglia della polizia municipale per i rilievi. Al momento non si segnalano feriti gravi, il traffico invece è rallentato nella zona.

