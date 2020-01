Questa mattina, 17 gennaio, è in atto una interruzione della circolazione sulla tratta Bari-Lecce a causa di un guasto infrastrutturale tra Brindisi e Lecce. Al momento il treno regionale 12560 (con 40 viaggiatori a bordo) e il treno regionale 12489 (30 viaggiatori a bordo) sono fermi. Trenitalia comunica che stanno sopraggiungendo a Brindisi e Lecce i bus sostitutivi per far proseguire il viaggio mentre sono attivi i presidi di Customer Care a Bari Centrale e a Lecce, nella stazione di Brindisi l’assistenza è assicurata dagli operatori di biglietteria.

Nel dettaglio il treno Frecciargento e treno Frecciabianca sono fermi alla stazione di Squinzano dalle 6 di questa mattina e un altro treno Regionale è bloccato nelle campagne dopo Surbo.

