Nella notte, alle ore 23.50, in via Scarnera a Turi in pieno centro abitato si è verificato un incidente stradale con 8 feriti (tra cui un bambino di 2 anni) ospedalizzati dal 118 al Policlinico di Bari e al Di Venere di Carbonara. Le automobili coinvolte nel sinistro frontale laterale una Citroen Saxo con a bordo una famiglia e una Fiat Punto i 5 ragazzi.

Sul posto è intervenuta una squadra dei Vigili del Fuoco di Putignano guidati da Giuseppe Sonnante. Al momento non si conosce la prognosi degli occupanti delle due auto che impattandosi ha provocato tra i passeggeri contusi e feriti sarà compito dei carabinieri di Gioia del Colle e dalla Locale stazione verificare la ragione di chi ha provocato questo grave scontro che poteva avere conseguenze più gravi. Infatti se fosse successo in pieno giorno in quel quartiere popoloso avrebbe potuto coinvolgere anche altri passanti.

