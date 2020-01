Più di 14mila domande per 40 posti da ausiliari negli ospedali della Asl Bari. Si sono chiusi i termini per la partecipazione al bando della Sanitaservice Asl Ba e l’azienda è stata costretta a rinviare la prova di selezione. “Essendo pervenuto – si legge nell’annuncio – un numero eccessivo di domande per la selezione per 40 posti per ausiliari – pulitori e non potendo quindi esperire la prova in un’unica giornata, si è deciso di rinviare la data del 31 gennaio. Nei prossimi giorni saranno comunicate più giornate in cui dovranno essere sostenute le prove selettive che si terranno sempre al Palaflorio di Bari” .

(Foto repertorio)

