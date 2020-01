Dopo una lunga trattativa la Ssc Bari comunica di aver acquisito, con la formula del prestito dall’Hellas Verona via Empoli, i diritti delle prestazioni sportive del calciatore Karim Laribi (20 aprile 1991, Milano). L’attaccante italo-tunisino ha deciso di scendere di ben due categorie per inseguire il sogno sportivo della promozione in serie B con la maglia dei galletti (la numero 10). Il 28enne è stato scelto da mister Vivarini per adattarsi fin da subito al modulo di riferimento 4-3-1-2, potendo occupare sia la posizione di esterno alto che quella di mezza punta. Sembra che l’acquisto di Laribi rappresenti una sorta di bocciatura nei confronti di Terrani, deludente e poco pericoloso negli ultimi match disputati da titolare.

Al termine dell’allenamento odierno, il tecnico biancorosso Vivarini ha confermato l’intenzione di rodare l’intesa con i compagni di reparto, Simeri e Antenucci, sin dalla prossima partita in programma mercoledì sera allo stadio San Nicola contro la Sicula Leonzio. Poi, domenica 26 gennaio, la delicata trasferta sul campo della Reggina capolista.

