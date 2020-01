Un Bari poco brillante vince con non poca sofferenza contro la Sicula Leonzio e accorcia in classifica sulla Reggina capolista che, a sorpresa, cade in casa contro il Francavilla Fontana. I biancorossi disputano un secondo tempo molto sotto tono, pur senza grosse occasioni subiscono i siciliani. Alla fine, però, arrivano tre punti fondamentali che permettono ai pugliesi di andare a meno sei dalla capolista e domenica c’è lo scontro diretto.

38′ GGGOOOLLLL Simeri! La sblocca ancora lui. Su assist di Antenucci, il centravanti si fa ipnotizzare dal numero uno avversario, ma non sbaglia la seconda chance offerta da Maita dopo la ribattuta

Il Bari torna in campo al San Nicola dopo la vittoria per 5 a 2 contro il Rieti: questa sera, alle 20 e 45, dovrà affrontare la Sicula Leonzio e potrà contare sui due nuovi acquisti. Vivarini, infatti, ha deciso di schierare dal primo minuto sia Maita che Laribi.

Ecco la formazione ufficiale:

Frattali; Corsinelli, Sabbione, Perrotta, Costa; Scavone, Schiavone, Maita; Laribi; Simeri, Antenucci

© RIPRODUZIONE ANCHE PARZIALE RISERVATA - Borderline24 Il giornale - Ti invitiamo a usare i bottoni di condivisione e a non copiare l'articolo.