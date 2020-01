La fortuna è cieca e in questo caso non ha età. A Bari una signora di 90 anni ha centrato una vincita record nel quartiere Umbertino, esattamente in via De Giosa, con semplice gratta e vinci da 3 euro del concorso ‘Numeri Fortunati’ ha vinto il premio da 200 mila euro.

“Siamo molto felici che abbia ottenuto questa cifra una brava nonna, a noi tanto cara – commenta il titolare della ricevitoria tabacchi Di Monte -. Il momento della vincita è stato divertente, la signora è rimasta molto sorpresa e le ho subito offerto una seda per farla calmare. E’ la cifra più alta che ci sia mai capitata, purtroppo a noi non spetta nulla del montepremi”.

