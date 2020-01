Ecco gli eventi in programma a Bari in occasione del 20° anniversario dell’istituzione del “Giorno della Memoria”, il 27 gennaio, per commemorare le vittime dell’Olocausto.

Il 25 gennaio alle ore 21, nel Teatro Piccinni, “RECORDARE in memoria delle vittime della Shoah”, un concerto gratuito e aperto alla città che vedrà l’Orchestra della Città metropolitana di Bari eseguire musiche di K. Weil e V. Anselmi, con la partecipazione straordinaria di Katia Ricciarelli. I biglietti possono essere ritirati gratuitamente, fino ad esaurimento posti, presso il botteghino del Teatro Piccinni il mercoledì, venerdì e sabato dalle ore 11 alle 13 e il giovedì dalle ore 16.30 alle 19.

Il 27 gennaio l’ANPI Bari, in collaborazione con l’amministrazione comunale, promuove due appuntamenti:

– Alle 9.30 apposizione di una corona nella sala consiliare di Palazzo di Città presso la targa che ricorda l’antifascista e deportato Filippo D’Agostino.

– Alle 10.30 apposizione di una corona alla targa che ricorda l’antifascista e deportato barese Giuseppe Zannini, amico di Aldo Moro, sulla facciata della chiesa di Maria Santissima del Rosario (in San Francesco da Paola), piazza Garibaldi 77. Foto Comune di Bari

