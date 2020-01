Un’auto si è ribaltata in via Nazionale, a Palese, sul posto è intervenuta la polizia locale che ha interrotto per un’ora circa la circolazione per permettere i soccorsi. Una persona è rimasta ferita ma non è in pericolo di vita.

