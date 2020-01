Via Michele Quintavalle è una zona di Bari, ai confini del rione Japigia: qui ci sono dal 1995 numerose palazzine e due parcheggi per i residenti. Per oltre 10 anni, la via è stata caratterizzata da un asfalto completamente dissestato e dalla presenza di numerose buche sul manto stradale, che ne rendevano difficile l’accesso e ne complicavano il transito, soprattutto in assenza di un’illuminazione congrua a garantire le giuste condizioni di visibilità.

Negli ultimi due anni, dopo la costruzione di alcune villette all’interno del complesso, sono stati avviati dei lavori di ristrutturazione del manto stradale che ad oggi sono stati ultimati solo in prossimità dei nuovi immobili; la strada infatti è ancora completamente dissestata, soprattutto nel tratto che ne dovrebbe garantire l’accesso da via Gentile. Il manto stradale danneggiato rappresenta un pericolo per automobilisti e pedoni e mette in serie difficoltà i residenti della zona.

© RIPRODUZIONE ANCHE PARZIALE RISERVATA - Borderline24 Il giornale - Ti invitiamo a usare i bottoni di condivisione e a non copiare l'articolo.