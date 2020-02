Flash mob con volantinaggio stamane davanti al Tribunale di Bari. Lo ha organizzato l’associazione Bari Eco City per rimarcare lo stato di profondo degrado e inefficienza degli uffici giudiziari baresi. “Da troppi anni – spiega Giuseppe Carrieri, presidente dell’assocaizione – ci raccontano di progetti irrealizzabili, mentre la manutenzione ordinaria e straordinaria degli uffici esistenti è totalmente assente. E tanti edifici pubblici (ex tribunale militare, circolo ufficiali, etc) restano chiusi e inutilizzati. Edifici che con una rapida ristrutturazione potrebbero brevemente essere ridestinati alla funzione giudiziaria. È passato dunque un altro anno inutilmente, per responsabilità del Ministero della Giustizia, dell’Agenzia del Demanio e del Comune di Bari che ormai da tempo sono incapaci di risolvere questo scempio”.

