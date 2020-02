Risultava proprietario di 8 veicoli ma le intestazioni erano fittizie. Scoperto dalla Polizia Locale di Bari un uomo ultrasessantenne barese.

Tutto è iniziato da un rilevamento con autovelox sulla SS16 del maggio scorso quando era stata immortalata una Opel Insigna che viaggiava a 153 km/h, ma la targa contraffatta nei caratteri alfanumerici era associata ad una Fiat Panda. Grazie alla ricostruzione delle immagini con l’utilizzo di software specifici per tali indagini, gli uomini della Polizia Locale sono riusciti a ricostruire la vera targa del veicolo e il responsabile della violazione. Dalle indagini e a seguito degli accertamenti svolti nei mesi successivi l’uomo intestatario del mezzo è poi risultato intestatario fittizio di altri 7 veicoli (5 autovetture e 2 autocarri), e tra questi, due delle autovetture rintracciate risultavano con targhe contraffatte e con telai di veicoli non corrispondenti ai dati di immatricolazione associati alle targhe apposte. L’ uomo è stato denunciato all’autorità giudiziaria per induzione in errore del pubblico ufficiale poiché determinava un falso ideologico nelle trascrizioni nei Pubblici Registri oltre all’addebito di diverse violazioni previste dal codice della strada per intestazioni fittizie di veicoli.

Le violazioni al cds accertate per un totale di 5.295 € sono state tutte regolarmente contestate. Per i mezzi fittiziamente intestati sono state altresì avviate le procedure di radiazione ai sensi dell’art. 94 bis del codice della strada. Indagini ancora in corso. Quasi tutti i veicoli finora rintracciati risultavano aver circolato senza coperture assicurative. Grazie all’intuito investigativo e alla caparbietà nelle indagini puntualmente condotte dalla Polizia Locale sono stati sottratti dalla circolazione 8 veicoli che potenzialmente potevano essere utilizzati perfino perseguendo altre attività criminose. Quello delle intestazioni fittizie è un fenomeno sempre più diffuso e spesso sottende pratiche di occultamento di beni di proprietà di soggetti sconosciuti al fisco che pur non essendone proprietari invece realmente li utilizzano avendone la materiale disponibilità.

