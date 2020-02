Incidente stradale questa mattina in via Peucetia, angolo via Archita. Un’auto è andata a finire sul marciapiede, abbattendo anche un semaforo. Sul posto la polizia locale per i rilievi e ricostruire la dinamica dell’accaduto.

