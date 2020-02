Ieri gli assessori allo Sviluppo economico, Carla Palone, e allo Sport, Pietro Petruzzelli, insieme ai tecnici della ripartizione Sviluppo economico e al presidente del CUS Bari, Antonio Prezioso, hanno effettuato un sopralluogo sulla piastra del waterfront di San Girolamo per verificare lo stato della struttura in vista dell’imminente pubblicazione degli avvisi finalizzati all’assegnazione dei locali, sei in tutto.

I locali sono destinati ad accogliere attività di ristorazione per il tempo libero dei baresi e attività sportive legate al mare, tra cui quelle promosse dal CUS Bari.

“Abbiamo voluto verificare le condizioni dei locali, che nelle prossime settimane saranno oggetto di un bando per l’assegnazione in vista dell’avvio della stagione estiva – ha commentato Carla Palone -. Gli avvisi sono quasi pronti e consentiranno di destinare al food e allo sport gli spazi disponibili. Stiamo lavorando con l’obiettivo di animare questo importante spazio pubblico per offrire alla comunità dei residenti e a tutti coloro i quali sceglieranno di trascorrere il loro tempo libero sul lungomare a nord della città un luogo bello e attrezzato per le diverse esigenze”.

“Lo sport è prezioso per occupare e presidiare gli spazi pubblici – ha dichiarato Pietro Petruzzelli – e il waterfront di San Girolamo, che sin dalla sua realizzazione è stato oggetto di ripetuti atti vandalici, è il luogo ideale per praticare diverse discipline nautiche. Uno dei locali disponibili sarà gestito in base ad un accordo tra enti, il Comune di Bari e l’Università, che condividono l’obiettivo della promozione dello sport come elemento di benessere e di coesione sociale, mentre i restanti saranno oggetto di un bando per l’assegnazione a società e associazioni sportive locali”.

