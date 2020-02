Due incidenti questa sera forse a causa della forte pioggia. Il primo in via Caldarola dove è intervenuta anche una ambulanza del 118. Il secondo a Poggiofranco, precisamente in via Camillo Rosalba. Sul posto la polizia locale per i rilievi. La polizia locale invita a moderare la velocità: il maltempo sta creando disagi in città.

