Dopo il sopralluogo di stamattina con i tecnici del Comune e l’ assessore all’istruzione Paola Romano, si è concluso poco fa un ultimo sopralluogo con il parere positivo del responsabile della sicurezza. La scuola Duca d’Aosta, chiusa dall’8 febbraio per lavori di messa in sicurezza, riapre domani.

“A fronte di alcune critiche di questi giorni – ha detto il presidente del Consiglio comunale, Michelangelo Cabine – è giusto fare una precisazione. Il Comune sta controllando oltre 120 edifici su tutta la città e programmando le manutenzioni straordinarie nei periodi di chiusura.

Nella scuola Duca D’Aosta, a seguito di un sopralluogo, si è deciso di intervenire preventivamente. Non perché sia accaduto qualcosa, ma per garantire la massima sicurezza dei nostri bambini e del personale che lavora. Aver chiuso la scuola per una settimana non influenza di certo l’andamento scolastico degli alunni. Se c’è bisogno di intervenire, bisogna intervenire”.

