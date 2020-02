Sabato a Bari la polizia di Stato ha passato al setaccio Bari. Nella mattinata in zona Carrassi gli agenti hanno arrestato Happiness Chuka, nigeriana classe 1988, incensurata, per detenzione finalizzata allo spaccio di sostanze stupefacenti. I poliziotti hanno proceduto al controllo della donna che aveva con sé un vistoso borsone, all’interno del quale hanno trovato 8 involucri di sostanza (marijuana) per un peso di circa 5 chili (foto repertorio).

In zona San Pasquale, in un supermercato, i poliziotti hanno denunciato per furto aggravato un cittadino lituano pregiudicato, classe 1981, residente a Bari che si era impossessato di alcuni articoli della merce esposta.

