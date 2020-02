L’Ente Bilaterale del Turismo Puglia con il patrocinio dell’Assessorato al Turismo della Regione Puglia e in collaborazione con le organizzazioni Nazionali di FILCAMS, FISASCAT, UILTUCS, FAITA, FEDERALBERGHI, FIAVET e FIPE, organizza la prima edizione della Borsa Lavoro Turismo Puglia.

L’iniziativa si terrà a Bari il 5 e 6 marzo, a Lecce il 10 marzo e a Foggia il 12 marzo e si prefigge di offrire alle imprese turistiche del territorio, che ricercano figure professionali da inserire all’interno della propria organizzazione, un servizio di selezione del personale, grazie al quale le aziende potranno farsi conoscere, individuando nuove e qualificate figure professionali da inserire nel proprio organico, per migliorare il proprio business.

L’obiettivo è anche quello di offrire l’occasione a tanti giovani e non, inoccupati e disoccupati, di migliorare la propria posizione occupazionale/lavorativa, attraverso attività di informazione, promozione e comunicazione sulle opportunità di lavoro offerte dalle aziende operanti in Puglia.

In occasione delle giornate della Borsa, le aziende incontreranno, i giovani che si saranno candidati per i profili lavorativi richiesti, preventivamente selezionati a cura di recruiters professionisti, messi a disposizione da EBT Puglia. Nello stesso contenitore saranno promosse iniziative di formazione, offerte ai giovani che vorranno cogliere l’occasione per prepararsi opportunamente ad accedere alla propria esperienza lavorativa, avendo già assolto ad alcuni obblighi. Aziende e candidati, per accedere alle giornate in programma, dovranno accreditarsi attraverso il sito www.bltpuglia.it.

