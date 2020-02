A nulla sono valsi i controlli e persino le sanzioni nei confronti dei parenti incivili di giovani laureati dell’Uniba che nella scorsa sessione avevano trasformato piazza Cesare Battisti in una discarica. Ecco come si è presentata questa mattina la stessa piazza, sempre per i festeggiamenti di laurea: bottiglie di spumante, coriandoli, cartacce ovunque. La denuncia sulla pagina Facebook del sindaco Antonio Decaro. Ancora tanta inciviltà da parte di chi si ritrova a festeggiare un lieto evento, ma non si preoccupa di raccogliere tutti i rifiuti e di gettarli in maniera differenziata nei cassonetti appositi, senza trasformare la piazza in un immondezzaio.

