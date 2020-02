In vista delle limitazioni al traffico e alla sosta delle automobili disposte in occasione dell’incontro di riflessione e spiritualità “Mediterraneo, frontiera di pace”, promosso dalla Cei e in programma da domani, mercoledì 19, a domenica 23 febbraio, per limitare i disagi ai residenti e consentire il parcheggio delle auto, a partire dalle ore 24 di questa sera i possessori dei tagliandi ZTL e ZSR-D (Bari vecchia) potranno parcheggiare liberamente presso la “banchina Massi” interna al porto di Bari.

