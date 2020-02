Due provvedimenti di divieto di accesso alle manifestazioni sportive (DASPO) sono stati emessi dalla polizia. Il primo scaturisce da una informativa effettuata dalla Polizia di Monopoli nei confronti di un tifoso del Potenza di 29 anni, il quale prima dell’incontro di calcio Monopoli-Potenza del 7.11.2019 aveva lanciato verso le abitazioni nelle adiacenze dello stadio un ordigno che, deflagrando, aveva creato pericolo per l’incolumità pubblica.

Le indagini effettuate hanno consentito la sua certa identificazione e a carico dello stesso è stato emesso da parte del Questore di Bari il provvedimento del DASPO per due anni, nel corso dei quali non potrà accedere ad alcuna manifestazione sportiva, oltre ad avere l’obbligo di presentazione presso la Questura di residenza 15 e 100 minuti dopo l’orario di inizio di ogni incontro che riguardi la squadra di calcio di Potenza.

Un secondo provvedimento di DASPO è stato emesso nei confronti di un tifoso del Teramo di 35 anni, il quale durante l’incontro di calcio Monopoli-Teramo dello scorso 26.10.2019, in aperto dissenso con un giocatore della propria squadra, aveva lanciato in campo e al suo indirizzo una bottiglia d’acqua – che fortunatamente non aveva colpito il bersaglio – creando pericolo per la sua incolumità. Anche in questo caso il divieto avrà la durata di 2 anni e in caso di violazione verrà punito con la reclusione da 1 a 3 anni e con la multa da 10.000 a 40.000 euro.

