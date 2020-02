«C’è grande entusiasmo per la visita di Matteo Salvini in Puglia mercoledì e giovedì prossimo», per affrontare «tre grandi temi d’interesse regionale: sicurezza, agricoltura e volontariato sociale». Lo sottolinea il segretario regionale della Lega Puglia, Luigi D’Eramo.

«Salvini sarà a Taranto il 19 febbraio alle 17.30 per visitare il Comando provinciale dei carabinieri e, subito dopo, alle 18.30 incontrerà i militanti ed i dirigenti della Lega presso l’hotel Delfino. Alle ore 20:00 è prevista, quindi, la grande manifestazione della Lega a Squinzano (Lecce) all’interno della Cooperativa Squinzanese Oleificio Sociale», nel capannone dove prima della Xylella «venivano lavorati oltre 80mila quintali d’olive, poi progressivamente ridotti fino ad arrivare a non produrre nulla quest’anno, con grave danno per l’economia del territorio. La mattina seguente alle 9:30 il senatore Salvini farà visita al centro socio-educativo e riabilitativo Santa Laura a Seclì (Lecce) per incontrare i volontari e gli operatori».

© RIPRODUZIONE ANCHE PARZIALE RISERVATA - Borderline24 Il giornale - Ti invitiamo a usare i bottoni di condivisione e a non copiare l'articolo.