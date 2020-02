«Salvini se ha bisogno posso accompagnarlo io nel giro in Puglia e gli do tutte le spiegazioni che ha bisogno». Il presidente della Regione Puglia, Michele Emiliano, candidato alle prossime regionali per il centrosinistra, commenta così il tour elettorale di Matteo Salvini, leader della Lega, che domani e giovedì sarà in Puglia, prima a Taranto e poi in Salento. «Salvini è il benvenuto in Puglia, c’è grande correttezza tra di noi. Fa bene a conoscere la Puglia, per qualunque sua necessità noi siamo a sua disposizione», aggiunge Emiliano.

