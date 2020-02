Il presidente della Cei non intende dimettersi. E lo stesso cardinale Gualtiero Bassetti a placare le voci di eventuali sue dimissioni al termine del summit per la pace nel Mediterraneo in corso a Bari. «La mia vita- dice in conferenza stampa a Bari – è nelle mani di Dio. Sono stato nominato tre anni fa dai Vescovi e il Papa ha convalidato la decisione. Io sono dipendente di entrambi» (foto Avvenire).

Un passo indietro, osserva il presidente della Cei, potrebbe avvenire «solo per ragioni di salute o se fosse il Papa a chiederlo. Io ho 78 anni e sto bene. Finché posso ho un mandato al quale adempiere», dice Bassetti.

