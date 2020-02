Uno scontro tra tifosi del Bari e del Lecce si è verificato in autostrada all’altezza di Cerignola. Le due tifoserie si sono incrociate, i tifosi biancorossi erano diretti a Cava de’ Tirreni per Cavese-Bari, i salentini a Roma per Roma-Lecce (foto Nuovo Quotidiano di Puglia).

Gli scontri sarebbe avvenuti sulla carreggiata verso Napoli, traffico bloccato e un veicolo che ha preso fuoco. Il tratto autostradale è stato chiuso, forze dell’ordine sul posto. L’azione potrebbe essere stata studiata a tavolino perchè sono stati trovati dei chiodi sull’asfalto.

