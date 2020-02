La macchina organizzativa sta funzionando per la visita di Papa Francesco a Bari. I varchi sono controllati da tutte le forze dell’ordine. Super lavoro anche per la polizia locale che sta monitorando viabilità e sicurezza. Distribuite dai volontari ai fedeli migliaia di bottigliette d’acqua senza tappi.

Non ci sono grossi problemi al traffico: sono oltre 1400 le auto lasciate nei park and ride attivati per l’occasione. Il lungomare è chiuso al traffico fino al ponte di via Di Vagno. Ad impedire l’accesso le barriere di cemento anti tir.

© RIPRODUZIONE ANCHE PARZIALE RISERVATA - Borderline24 Il giornale - Ti invitiamo a usare i bottoni di condivisione e a non copiare l'articolo.