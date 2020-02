Una donna di 51 anni di Latiano è morta nel pronto soccorso dell’ospedale Perrino di Brindisi dopo essere giunta in ambulanza con una grave crisi respiratoria. È accaduto la scorsa notte. Lo rivela Brindisireport. La donna presentava sintomi collegati a un’apparente patologia di tipo virale respiratoria: da giorni soffriva di febbre e tosse. Sono stati effettuati i tamponi faringei e inviati a Bari per verificare se si tratta di coronavirus o di una sindrome influenzale con complicazioni. Disposta anche l’autopsia. In attesa di riscontri, gli ambulatori del Pronto soccorso sono stati sanificati.

