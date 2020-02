Tre morti in un incidente stradale sulla statale 100 ‘Gioia del Colle’ in corrispondenza del km 56,2 a Mottola. Coinvolti due auto e un mezzo pesante. Le vittime sono i conducenti delle due autovetture e uno dei passeggeri, ma ci sono anche tre feriti. Sul posto 118 e forze dell’ordine e sono in corso le verifiche per ricostruire la dinamica del tragico incidente. Chiusa la statale 100 con deviazione in direzione Taranto, con uscita allo svincolo S. Basilio (km 52) e in direzione Bari, con uscita allo svincolo Mottola (km 60.4).

