Incidente stradale questa mattina nel sottovia di via Buozzi- direzione cimitero/Crispi. Per cause in corso di accertamento si sono scontrati un furgoncino e uno scooter. Sul posto la polizia locale per i rilievi. Al momento la viabilità sta subendo rallentamenti.

© RIPRODUZIONE ANCHE PARZIALE RISERVATA - Borderline24 Il giornale - Ti invitiamo a usare i bottoni di condivisione e a non copiare l'articolo.