Dei calcinacci sono caduti dal soffitto al VI piano della facoltà di giurisprudenza di Bari e per precauzione la biblioteca, gli uffici di due professori e la sala lettura sono stati interdetti per tutta la settimana.

A comunicarlo l’associazione studentesca Link Giurisprudenza Bari: “Dalla scala C – avvisano gli studenti – si potrà accedere all’aula Regeni e agli uffici” di due altri docenti. Da domani verranno avviati i lavori per ripristinare il soffitto e mettere in sicurezza l’area. Da lunedì tutto dovrebbe tornare alla normalità.

