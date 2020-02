E’ tutto pronto, tra 24 ore a Bari sorgerà un nuovo Parco commerciale, tra i più grandi del Sud Italia. Il 28 febbraio apre i battenti il Parco di Santa Caterina, i primi negozi ad essere inaugurati saranno quelli di Unieuro, Arcaplanet e Iperceramica, ma non sono gli unici punti vendita.

Saranno presenti punti vendita dei settori più disparati, ristorazione, articoli per la casa, calzature, abbigliamento, mobilifici, e non mancheranno brand internazionali. Il parco commerciale è raggiungibile grazie alla nuova viabilità stradale realizzata in corrispondenza dell’uscita 9 della tangenziale di Bari e garantisce un accesso diretto ai maxistore dell’area. Nel primo weekend di apertura, dal 28 febbraio al primo marzo, i visitatori saranno accolti dalle gustose prelibatezze dei camioncini street food disposti lungo la “passeggiata en plein air”.

