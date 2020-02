Non hanno lasciato il porto di Bari due traghetti diretti in Albania a causa del forte vento che sta sferzando in queste ore la costa Adriatica.

Entrambe le imbarcazioni sarebbero dovute partire nella serata di ieri. A Bari il vento ha divelto alcuni alberi e pergolati in via Michele Mirenghi, via Brigata Regina e sul lungomare Vittorio Veneto. In prossimità del mare, nella zona di Pane e Pomodoro, sono cadute alcune plafoniere dell’illuminazione pubblica. Sono intervenuti i vigili del fuoco.

© RIPRODUZIONE ANCHE PARZIALE RISERVATA - Borderline24 Il giornale - Ti invitiamo a usare i bottoni di condivisione e a non copiare l'articolo.