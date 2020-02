E’ ricomparsa la neve in provincia di Foggia, con un brusco calo delle temperature: un leggero manto bianco ha ricoperto questa mattina le cime più alte del Gargano, tra Monte Sant’Angelo e San Marco in Lamis.

Il sindaco di Monte Sant’Angelo, Pierpaolo d’Arienzo, ha disposto la chiusura delle scuole, del cimitero e degli impianti sportivi per la giornata di oggi. Il maltempo non ha comunque impedito ad un camminatore, Pietro, che proviene dalla Repubblica Ceca, di arrivare in mattinata proprio nel paese caro all’arcangelo San Michele.

