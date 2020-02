Al via le operazioni di pulizia straordinaria negli aeroporti di Puglia. Lo comunica il presidente della Regione, Michele Emiliano. “La Puglia non si ferma: queste immagini ci arrivano da Aeroporti di Puglia ai quali ho chiesto di avviare operazioni di pulizia straordinaria. Eccoli al lavoro per la sanificazione di tutti gli ambienti, in tutti gli scali, con particolare attenzione alle superfici di contatto. Ho letto in questi giorni molti commenti sulla questione dei controlli in aeroporto sui passeggeri: le indicazioni sono prese a livello nazionale, dalle direzioni USMAF (sanità marittima e area di frontiera) secondo direttive del Ministero della Salute. Pur non avendo possibilità di intervenire su questi controlli nè di modificare quelle direttive, grazie alle sollecitazioni della Regione Puglia, della Protezione Civile Regionale e di Aeroporti di Puglia si sta operando in funzione di una ulteriore estensione dei controlli”.

© RIPRODUZIONE ANCHE PARZIALE RISERVATA - Borderline24 Il giornale - Ti invitiamo a usare i bottoni di condivisione e a non copiare l'articolo.