Nuove regole sono state disposte per l’accesso allo Scap (il servizio di pediatria attivo nei festivi e prefestivi) e ai reparti, per ridurre gli affollamenti e quindi le possibilità di contagio da coronavirus.

Per lo Scap sarà evitato l’accesso diretto. Attivo un primo contatto telefonico o citofonico, con raccolta di informazioni utili alla prevenzione e al controllo dell’infezione.

“Noi medici siamo a disposizione – scrive il pediatra Antonio Di Mauro – voi pazienti dimostrate il vostro senso di responsabilità: non entrate nell’ambulatorio senza aver prima concordato telefonicamente la visita; entrate in sala d’attesa possibilmente solo quanto esce il paziente precedente, o comunque quando non ci sono altri pazienti in attesa; tenete in braccio il bambino se non è in grado di stare fermo seduto nell’attesa della visita; controllate che il bambino tocchi il meno possibile le attrezzature dello studio”. Qui i numero per gli scap:

Scap Monopoli 0804149360

Scap Giovanni XXIII 080 5596843

Scap San Paolo 0805843697

Scap Molfetta 0803357422

Scap Bitonto 0803737256

Scap Altamura 0803108215

Scap Corato 0803608615