Politica, Decaro: “Non mi sono pentito di aver lasciato Bruxelles per la Puglia”

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“La mattina quando mi sveglio mi chiedo: chi me lo fa fare? Poi, però, quando inizio a lavorare, mi rendo conto che era la cosa che dovevo fare”. Lo ha detto il presidente della Regione Puglia, Antonio Decaro, intervenendo a Manduria durante il Forum in Masseria. Decaro è tornato sulla scelta di lasciare Bruxelles per candidarsi alla guida della Regione, rivendicando la decisione presa. “Non ho mai girato le spalle alla mia gente, alla mia terra”, ha dichiarato. Secondo il governatore, il ritorno in Puglia è stato una scelta positiva. “Non mi sono pentito”, ha aggiunto, spiegando di essere convinto del percorso intrapreso. Poi, con un sorriso, ha concluso: “Non so se si sono pentiti i pugliesi. Io non mi sono pentito di essermi candidato”.