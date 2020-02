Il sottopasso Marconi, importante collegamento pedonale tra i quartieri Japigia e Madonnella, versa in condizioni di degrado, tra atti di vandalismo e scarsa pulizia.

A detta dei residenti, la sera il sottopasso diventa pericoloso poiché teatro di numerosi atti vandalici, furti ed aggressioni; è inoltre colmo di sporcizia e rifiuti. Le telecamere di sorveglianza installate all’interno della struttura sono spente da più di un anno, tra bacheche in frantumi ed aggressioni in pieno giorno, la situazione è diventata ormai insostenibile. Da tempo i residenti chiedono un intervento delle forze dell’ordine e dell’amministrazione, sia dal punto di vista igienico – sanitario sia per quanto riguarda la sicurezza.

