Per riqualificare lo stadio San Nicola ci sono due strade. A dirlo è il sindaco Antonio Decaro. “Due sono i percorsi da seguire, uno che costa meno e l’altro che costa tanto”, dice il sindaco. Il secondo, il più costoso, è quello della rifunzionalizzazione dell’intero stadio, con la riduzione dei posti e l’eliminazione della pista di atletica. Un progetto che però deve avere il via libera dello studio di progettazione di Renzo Piano. “Siamo in contatto con loro – continua Decaro – abbiamo chiesto uno studio di pre fattibilità in modo da renderci conto dei costi. Ho già incontrato Sport e Salute, il Coni, la Regione, il presidente della Lega Serie C per capire se ci sono le condizioni economiche, perché da soli non ce la possiamo fare”. In caso di assenza di fondi, il Comune comunque, dopo i seggiolini, procederà a ripristinare le coperture.

© RIPRODUZIONE ANCHE PARZIALE RISERVATA - Borderline24 Il giornale - Ti invitiamo a usare i bottoni di condivisione e a non copiare l'articolo.