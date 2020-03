L’emergenza coronavirus ferma la passione dei tifosi anche in Serie C, girone C. La Lega Pro, preso atto delle decreto del governo Conte lo scorso 4 marzo, ha disposto lo svolgimento “a porte chiuse” di cinque partite in programma allo stadio San Nicola di Bari.

Nel dettaglio i match che si giocheranno senza supporter biancorossi sono quelli contro Catanzaro, Catania, Vibonese, Bisceglie, Paganese. Dal 9 marzo al 30 marzo. Saranno sospese anche le conferenze stampa pre e post gara.

Ecco l’elenco:

– Catanzaro-Bari, 30a g., 09.03.20, ore 20:45

– Bari-Catania, 31a g. 15.03.20, ore 15:00

– Vibonese-Bari, 32a g. 21.03.20, ore 20:45

– Bari-Bisceglie, 33a g. 25.03.20, ore 18:30

– Bari-Paganese, 34a g. 30.03.20, ore 20:45

