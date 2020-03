Sono in corso dalle prime ore di queste mattina i lavori di riparazione al tronco idrico situato in viale A. Gil, nella zona industriale di Bari. A causa della rottura improvvisa e imprevedibile l’erogazione idrica è temporaneamente sospesa nel tratto compreso tra viale A. Gil, via Corigliano e contrada Prete di viale Europa.

I lavori proseguiranno ininterrottamente fino al regolare ripristino, previsto nella tarda mattina di oggi. Al fine di limitare i disagi ai residenti della zona interessata, Acquedotto Pugliese sta predisponendo un servizio sostitutivo di acqua mediante autobotte che sarà ubicata in viale Europa, nei pressi dell’Euromotel.

Disagi saranno avvertiti esclusivamente negli stabili sprovvisti di autoclave e riserva idrica o con insufficiente capacità di accumulo. Acquedotto Pugliese raccomanda i residenti dell’area interessata di razionalizzare i consumi, evitando gli usi non prioritari dell’acqua nelle ore interessate dalla interruzione idrica. I consumi, infatti, costituiscono una variabile fondamentale per evitare eventuali disagi.

numero verde 800.735.735

www.aqp.it (sezione “Che acqua fa?”)

Twitter, account @AcquedottoP

Facebook

