Salgono a 19 i casi di infezione da coronavirus in Puglia, mentre un altro uomo è deceduto nel Foggiano: è la seconda vittima pugliese. Lo comunica il presidente della Regione Puglia, Michele Emiliano attraverso un comunicato.



È stata accertata la presenza di COVID-19 in un uomo di 76 anni con importanti patologie di base deceduto nella provincia di Foggia. Ed è risultato positivo un altro caso in Provincia di Foggia. Il Dipartimento di Prevenzione della Asl di Foggia, come da protocollo regionale, ha attivato tutte le procedure per l’acquisizione delle notizie anamnestiche ed epidemiologiche provvedendo a isolare tutti i contatti stretti.

Oltre ai due Foggiani, altre tre persone sono risultate positive: due casi sono della provincia di Lecce (uno riguarda la moglie di un caso già risultato positivo, l’altro è un uomo che ha avuto un contatto stretto con un caso della Lombardia); il terzo riguarda un nuovo caso in provincia di Bari di un uomo in quarantena già da dieci giorni perché rientrato da regione con focolaio.

