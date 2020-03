Ci sono due nuovi casi di coronavirus in Basilicata. Nei giorni scorsi sono risultati positivi al tampone due docenti dell’università della Basilicata di ritorno da un convegno che si era svolto a Udine, in cui sono rimasti infetti oltre dieci professori che vivono in altre parti d’Italia.

Uno dei docenti è barese, in isolamento da dieci giorni nella sua abitazione a Cellamare, in provincia di Bari. Il caso era già stato comunicato ieri. L’altro cittadino infetto da Cov-19, residente a Matera, avrebbe partecipato ad alcune riunione. Quindi l’Asl territoriale sta provvedendo a risalire alla catena di contatti per sottoporre i colleghi a controlli e quarantena. Per entrambi sarebbero in buone condizioni di salute.

