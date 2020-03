Il divieto di assembramento imposto con decreto dal Governo sembra non essere stato ben compreso dagli anziani, che questa mattina come tutte le altre mattine, hanno affollato i giardini della Chiesa Russa e di piazza Garibaldi per le tradizionali giocate a carte. Un comportamento irresponsabile, duramente contestato anche da molti che hanno attraversato le due zone e hanno visto gli assembramenti. Vietati assolutamente ovunque in Italia per ridurre il contagio da coronavirus.

