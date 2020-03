Prosegue l’emergenza coronavirus. A Bari medici, infermieri e operatori del Policlinico di Bari hanno avviato una campagna di sensibilizzazione con i cittadini che restano nella propria abitazione come indicato dal decreto del governo Conte. “Io resto in corsia, tu resta a casa” è lo slogan per invitare a rispettare le indicazioni sanitarie e fermare la diffusione del Covid-19.

Secondo l’ultimo aggiornamento, del 10 marzo – ore 19, il presidente della Regione Puglia, Michele Emiliano, sulla base delle informazioni del direttore del dipartimento Promozione della Salute Vito Montanaro ha comunicato che sono stati effettuati 74 test in tutta la regione per l’infezione da Covid-19 Coronavirus.

Di questi: 65 sono risultati negativi e 9 positivi.

Una donna di 88 anni con patologie pregresse, già risultata positiva a COVID-19, è deceduta oggi. Sarà l’Istituto Superiore di Sanità a stabilire il nesso tra infezione da Covid-19 con il decesso quando analizzerà i campioni clinici. Clicca qui per maggiori informazioni

