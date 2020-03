In un appartamento in via Dante sono stati ritrovati due cadaveri. Si tratta di una mamma di 41 anni e del figlio di 16. Sul posto la polizia scientifica e la polizia locale che ha provveduto a chiudere il tratto di strada tra via Fieramosca e via Ravanas. Non si conoscono ancora i dettagli di quanto accaduto. L’area è stata transennata e l’intervento è in corso. A dare l’allarme sarebbe stato il cognato della donna. Tra le ipotesi una fuga di gas.

© RIPRODUZIONE ANCHE PARZIALE RISERVATA - Borderline24 Il giornale - Ti invitiamo a usare i bottoni di condivisione e a non copiare l'articolo.