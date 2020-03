Controlli stringenti per chi accede al Policlinico di Bari. Questa mattina si sono create lunghe file al varco di piazza Giulio Cesare a causa del presidio di infermieri che stanno procedendo al controllo della temperatura di dipendenti, pazienti e visitatori oltre alla somministrazione di un breve questionario di valutazione del rischio.

Dopo qualche protesta è stato incrementato il numero degli infermieri perché la rilevazione della temperatura è effettuata manualmente con termometri elettronici, in attesa dei termoscanner che consentono di velocizzare il monitoraggio dei visitatori e dipendenti. Fa discutere anche il mancato rispetto della distanza di almeno un metro tra i cittadini in fila. La situazione sembra che si sia normalizzata in tarda mattinata.

L’azienda ospedaliero-universitaria Policlinico di Bari ha quindi attivato all’interno del quartiere ospedaliero i presidi per il controllo della temperatura di dipendenti, pazienti e visitatori e alla somministrazione di un breve questionario di valutazione del rischio, sarà rimodulata per garantire la riduzione e il controllo delle presenze.

– I cancelli di via Albanese, di viale Orazio Flacco e quello secondario di piazza Giulio Cesare saranno chiusi

– Il portone principale di piazza Giulio Cesare riservato ai pedoni rimarrà aperto dalle 6 alle 22

– Da via Storelli potranno accedere esclusivamente i veicoli dei fornitori dalle 6 alle 14

– Da viale Ennio e da via Pietrocola potranno continuare ad accedere i mezzi di emergenza e le auto dirette al pronto soccorso; i due varchi, invece, saranno interdetti ai pedoni. Aperto il cancello delle Ferrovie Appulo Lucane.

Contestualmente l’Amtab, su richiesta del Policlinico di Bari, procederà alla chiusura del parcheggio interno con accesso da via Albanese. Gli utenti potranno lasciare regolarmente la vettura presso il Polipark. L’accesso all’area dell’ospedale dalla fermata Policlinico delle Ferrovie Appulo Lucane sarà chiuso fino a nuova comunicazione.

