Sono arrivati nella notte e sono tutti negativi i risultati dei tamponi effettuati all’ospedale Giovanni XXIII, a Bari. L’allerta è scattata nel pomeriggio di ieri, 13 marzo, quando una dottoressa in servizio presso il pronto soccorso dell’ospedale pediatrico è risultata positiva al coronavirus.

Fin dai primi istanti sono state messe in atto le attività di sanificazione degli ambienti. Tutte le procedure per l’acquisizione delle notizie anamnestiche ed epidemiologiche sono state completate e le persone coinvolte sono in quarantena fiduciaria. Il pronto soccorso è stato riaperto e continuerà ad assicurare assistenza pediatrica nei casi di emergenza-urgenza.

