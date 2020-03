Tutti sui balconi per cantare l’inno di Italia. Flash mob particolare alle 18 oggi in città. Dal San Paolo a Poggiofranco, passando per San Pasquale, il centro storico, Madonnella, Villaggio del lavoratore, Japigia: decine di persone, chiuse in casa per l’emergenza coronavirus, si sono date appuntamento sui loro balconi e ognuno ha cantato a gran voce l’Inno di Italia. Al San Paolo un dj ha posizionato le sue casse all’esterno del suo balcone per diffondere la musica ad alto volume.

Una iniziativa spontanea che è stata apprezzata da tante famiglie, costrette in casa in questo lungo periodo. Così come sempre sui balconi in tanti hanno sistemato lenzuola e cartelloni con la scritta “Andrà tutto bene”.

