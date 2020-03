Il decreto “Io resto a casa” obbliga milioni di italiani a modificare radicalmente le proprie abitudini quotidiane, dallo smart working alla limitazioni della vita sociale. Così su instagram è stato creato l’account “quarantena fashion week” per definire l’outifit ideale durante l’emergenza coronavirus. Tanti gli scatti in famiglia e i selfie con le combinazioni casalinghe alla “moda”: sopra maglione casual per call di lavoro, sotto pantaloni del pigiama.

In molti scelgono di lavorare in tuta e ciabatte ma non manca chi osa combinazioni eccentriche metà pigiama e metà abiti da ufficio. Il profilo è stato creato da Francesca, 39 anni, calabrese trapiantata a Roma. “Quando ho realizzato che tutti, proprio tutti, avremmo passato parecchi giorni a casa il mio pensiero è andato verso chi, come gli influencer, vive di sponsor e spesso guadagna con il famosissimo ‘look of The day’ fotografato allo specchio o in ascensore”, racconta a mashable.com.

