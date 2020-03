La cultura non si ferma è la nuova pagina del sito del Mibact che raccoglie in sei sezioni – Musei, Libri, Cinema, Musica, Educazione e Teatro – le molteplici iniziative virtuali organizzate dai luoghi della cultura statale, dal mondo dello Spettacolo, della Musica e dell’Audiovisivo. Si tratta di una ricca offerta culturale fruibile da casa che permette agli italiani di rimanere in contatto con l’arte e la cultura anche durante l’emergenza coronavirus.

Anche la direzione regionale Musei Puglia partecipa a questa importante iniziativa offrendo ai visitatori un programma alternativo di fruizione attraverso i social. A Bari il Castello Svevo aderisce all’iniziativa #iorestoacasa e si propone di potenziare la comunicazione social per una modalità di fruizione alternativa che permetta al pubblico di riscoprire da casa il patrimonio culturale, lasciandosi sorprendere dal racconto di secoli di storia e dalla bellezza dei tesori custoditi.

Verranno pubblicati approfondimenti sulla storia del monumento e delle sue collezioni, particolari inediti, prospettive insolite, immagini d’epoca e focus sul contesto cittadino nel quale il Castello si inserisce. Per favorire l’accessibilità dei contenuti, periodicamente verrà pubblicato un video-racconto riepilogativo nel linguaggio dei segni.

“I followers non saranno semplici spettatori, ma potranno partecipare attivamente alla creazione del racconto, formulando domande, inviando foto e ricordi che saranno selezionati e pubblicati, per riscoprire l’aspetto più umano e intimistico del rapporto che lega gli abitanti al monumento simbolo della città”.

Le iniziative, quotidianamente aggiornate grazie all’impegno dei luoghi della cultura statali e di tante istituzioni culturali nazionali che aderiscono, possono essere consultate alla pagina: https://www.beniculturali.it/mibac/export/MiBAC/sito-MiBAC/Contenuti/MibacUnif/Comunicati/visualizza_asset.html_422536076.html

Di seguito le iniziative organizzate: https://musei.puglia.beniculturali.it/2020/03/17/la-cultura-non-si-ferma/

